Už dnes můžete zavítat mezi čarodějnice v hororu The Dark Pictures: Little Hope

30. 10. 2020 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Druhý díl hororové antologie The Dark Pictures nakonec stíhá vyjít ještě před Halloweenem, čímž se z něj stává další z mnoha kandidátů na sobotní propařený večer pro nebojácné. A skutečně to pro všechny hráče bude krok do neznáma: The Dark Pictures: Little Hope nemá s předchozím dílem The Dark Pictures: Man of Medan mnoho společného vyjma charismatického vypravěče a snahy vyděsit.

Tentokrát nejste kdesi v mořích na druhoválečné lodi duchů, ale lapení mezi současností a dávnou minulostí v americkém městečku Little Hope, které je co by kamenem dohodil od Salemu. Parta čtyř školáků je uvržena do víru nevysvětlitelných hrůz spojených s okultismem a upalováním čarodějnic.

Můžete počítat s filmovým podáním, skutečnými herci a dechberoucí grafikou, jak jste ostatně u tvorby Supermassive Games zvyklí. I tentokrát by mělo platit, že osudy všech protagonistů máte pevně ve svých rukou a záleží pouze na vašich volbách (často pod tlakem), zda se dožijí dalšího rána.

The Dark Pictures: Little Hope vychází již dnes na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One. Hra na své vydání láká launch trailerem, který by byl poměrně atmosférický, kdyby ho neustále nepřerušovaly emoce dvou nahodilých YouTuberů… Doufejme, že při samotném hraní nás budou děsit pouze čarodějnice.