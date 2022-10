Uncharted má na PC nejslabší start z bývalých exkluzivit z PlayStationu

27. 10. 2022 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Série Uncharted minulý týden poprvé ve své historii opustila hranice konzole PlayStation, když její poslední dva díly vyšly v rámci kolekce Legacy of Thieves na PC. Navzdory nepopiratelné popularitě série šlo o doposud nejméně úspěšný PC launch dosavadní exkluzivity PlayStationu.

Na SteamDB se počitadlo současně hrajících lidí nejvýš zastavilo na čísle 10 781 hráčů. Pro srovnání s ostatními singleplayerovými tituly, do kterých se standardně všichni nejvíc pouštějí těsně po vydání, Horizon Zero Dawn před dvěma lety hrálo 56 557 lidí, Spider-Mana před dvěma měsíci 66 436 hráčů a nejúspěšnější God of War vrcholil se 73 529 hráči v jeden moment.

zdroj: ResetEra

Nehezkou korunku nejhoršího launche na PC zatím drželo Days Gone, které se ale i tak mohlo loni pochlubit 27 450 hráči naráz, tedy skoro trojnásobkem toho, co obě hry ze série Uncharted.

Teorií, proč Uncharted na počítači propadlo, je hned několik. Jednou z nich je fakt, že kolekce obsahuje pouze Uncharted 4: A Thief's End a spin-off The Lost Legacy, zatímco první tři hry ze série na PC nevyšly vůbec. A ne každému se chce pouštět do série od prostředka, přičemž vydání úvodní trilogie na nové platformě není příliš pravděpodobné.

Studio Naughty Dog se v minulosti vyjádřilo, že by první tři hry vyžadovaly příliš mnoho péče, aby dosáhly standardu, na který je publikum na PC zvyklé, a proto je tam nemáme očekávat. Tvůrci se domnívají, že čtyřka a spin-off s Chloe Frazer nabízejí dostatečně oddělený zážitek, který si mohou užít i noví příchozí, aniž by byli o mnoho ochuzení. Hráči samotní si to ale patrně nemyslí.

Neúspěch Uncharted na PC samozřejmě mohl způsobit i fakt, že jsme uprostřed podzimní sezóny a her teď vychází zkrátka hodně.

Naughty Dog nicméně nad počítači neláme hůl a chystá se na ně přinést také nedávný remake The Last of Us: Part I. Ten na PlayStation 5 vyšel v září a na PC prozatím nemá datum vydání, ale pokud máme věřit nedávnému výroku šéfa PlayStation Studios Hermena Hulsta o minimálně roční exkluzivitě, pak by měl vyrazit na počítače někdy ke konci příštího roku.