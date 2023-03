Ubisoft zavírá některé pobočky v Evropě

6. 3. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ubisoft musí šetřit. Nějakou dobu už se o tom ví a vedení firmy se tím ostatně ani nijak netají. Firma kvůli loňským nízkým prodejům her, se nimiž nepočítala, nedávno ohlásila změnu obchodní strategie. V jejím rámci se plánuje zaměřit na model her jako služeb, přičemž se chce výrazněji opřít o své zavedené značky. Což mimo jiné dokládá i chystaných deset her z univerza Assassin's Creed.

zdroj: Ubisoft

Šéf firmy Yves Guillemot se ke konci ledna nechal slyšet, že by se rád vyhnul většímu propouštění zaměstnanců, ale nakonec k němu přeci jenom došlo. Sice ne v takové míře, jakou předvedl třeba Microsoft, ale na veřejnost se dostal interní firemní mail, v němž vedení Ubisoftu informuje zaměstnance o plánech uzavřít několik evropských poboček a o ukončených pracovních poměrech, někdy hned od prvního dubna 2023.

Mezi škrty najdeme například Ubisoft Benelux, kancelář, která se starala o marketing a fyzickou distribuci v Nizozemí, Belgii a Lucembursku. Vedení coby důvod uzavření pobočky uvádí „vnější vlivy“ jako propad prodejů krabicových verzí her, digitalizaci komunikace a větší zaměření společnosti na live service na úkor velkých jednorázových projektů.

Jinak řečeno, společnost tím potvrzuje, že součástí ohlášené nové obchodní strategie bude větší zaměření na digitální distribuci a online hraní. Krabicovky a tradiční singleplayerové tituly se v budoucnu patrně budou muset spokojit s druhou kolejí – minimálně pokud nepůjde o vlajkové lodě typu Assassin's Creed či Far Cry. O distribuci fyzických kopií v zemích Beneluxu by se Ubisoftu měla nově starat externí firma, společnost ale zatím neoznámila, kdo konkrétně se stane jejím tamním distributorem.

Ve zmíněném firemním mailu lze také mimochodem najít zmínku, že se v rámci šetření plánuje zredukovat účast na fyzických akcích. Což zní vcelku zvláštně, když je to sotva dva týdny, co se Ubisoft vehementně hlásil k chystanému červnovému oživení herní výstavy E3.