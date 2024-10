Ubisoft vyvíjí novou hru s Raymanem. Podílí se na ní i původní autor

24. 10. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Internetem proběhla zpráva, že Ubisoft chystá zatím neoznámený remake hry s jedním ze svých někdejších dvorních maskotů – Raymanem. Francouzské vydavatelství vzápětí pro britský Eurogamer potvrdilo, že jeho týmy v Montpelier a Miláně momentálně zkoumají, jak by veselého skákačkového hrdinu mohli oživit v novém titulu.

S informací o potenciálním remaku přišel jako první server Insider Gaming, který uvádí, že se na vývoji hry s krycím jménem Project Steambot podílí zhruba tucet vývojářů z týmu stojícího za Prince of Persia: The Lost Crown, ale také Raymanův původní autor Michel Ancel coby konzultant.

Ancel z Ubisoftu odešel v roce 2020 po téměř třiceti letech, kdy ohlásil, že opouští herní průmysl a hodlá si otevřít vlastní přírodní rezervaci. Následně ovšem vyšlo najevo, že odchází po vyšetřování četných nařčení z toxického vedení, kdy u jeho projektů prý muselo působit nebývalé množství manažerů, kteří sloužili jako vyjednávači mezi ním a zbytkem týmu.

Vývojář zprávy označil za fake news, ale Insider Gaming píše, že jeho účast na novém projektu mezi zbylými vývojáři rozhodně nevyvolala nijak nadšené ohlasy. Oficiální vyjádření z Ubisoftu pak zní, že se Michel Ancel coby Raymanův autor na projektu bude podílet jako konzultant, aby zajistil konzistentnost v rámci univerza.

Oznámení Raymanova zmrtvýchvstání přichází krátce poté, co Ubisoft rozpustil tým stojící za výše zmíněnou metroidvanií Prince of Persia: The Lost Crown. Zatímco někteří z jejích vývojářů se budou věnovat oživování dřívější skákačkové legendy, jiní členové týmu se podle informací Insider Gaming přesunuli k pracem na chystaném Beyond Good & Evil 2 a neoznámeném pokračování série Ghost Recon.

Od vydání zatím poslední hry v sérii, Rayman Legends, uplynulo už jedenáct let. Od té doby se Rayman musel spokojit pouze s hostováním v jiných hrách od Ubisoftu, jmenovitě třeba v rozšíření pro Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Za taktickou strategií stojí právě studio Ubisoft Milan, který se podílí i na jeho potenciálním plnohodnotném návratu.