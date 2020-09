Ubisoft nabízí své nejnovější hry jen za pár šupů

11. 9. 2020 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft je z těch firem, které své hry často posílají do slevových akcí a nezdráhají se ani u těch největších a nejčerstvějších titulů sahat po hodně vysokých procentech dolů. Možná už jste tyto hry dávno ukořistili v předchozích slevách, ale pokud ne, máte další šanci. A to jenom kvůli včera proběhlému streamu Ubisoft Forward.

Jak už jsem psal v novince o Prince of Persia: The Sands of Time Remake, pět posledních dílů Perského prince pořídíte dohromady za 10 eur či jednotlivě po dvou eurech. Tyto konkrétní slevy platí jak v obchodě Ubisoftu, tak na Steamu, což už ale neplatí o dalších hrách, pro něž musíte přímo k vydavateli.

Do slevy se nedostaly jen základní verze her, ale i jejich všelijaké edice. Takže zatímco loňská The Division 2 ve standardní edici běžně stojí 30 eur, dnes vás vyjde na třetinu, kdežto její ultimátní edici se vším všudy můžete mít za cenu nižší, než je běžná cena standardní edice.

Podobně je na tom Ghost Recon Breakpoint, který šel z 60 eur dolů na 15, respektive ze 120 eur ultimátní edice na 30. Anno 1800 kleslo víc než o polovinu, Far Cry 5 je na pětině standardní plné ceny, což prakticky platí i o Assassin's Creed Odyssey. Do jedné z největších slev se dostalo The Crew 2 (z 90 eur na 18).

A kromě dalších nejrůznějších nejnovějších her daných sérií se dostalo i na klasické tituly jako Rayman, Heroes of Might and Magic, The Settlers a mnoho dalších, vlastně úplně všechny hry z katalogu Ubisoftu. Akce trvá do 21. září.