Ubisoft končí s aktivním vývojem Ghost Recon Breakpoint

6. 4. 2022 12:07 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft oznámil konec aktivního vývoje Ghost Recon Breakpoint. Podpora či snad prodeje hry ale nekončí, stejně jako se nevypínají servery. Ty poběží i nadále, a to jak pro Breakpoint, tak pro jeho předchůdce Wildlands (2017).

Breakpoint sice vyšel v říjnu 2019, ale ve skutečnosti jsme se „plné“ verze hry dočkali, alespoň podle mého názoru, až rok po vydání. Na rozdíl od jiných nepřiznaných předběžných přístupů nebyl Breakpoint rozbitý ani tak technicky, jako spíše designově, ideově a vůbec působil poněkud nedotaženě.

Vývojáři to nakonec naštěstí všechno opravili a přidali do hry většinu toho, o co si hráči hlasitě říkali. Včetně tolik požadovaných AI parťáků a nakonec i nové, separátní kampaně strukturou připomínající svého času podstatně lépe přijaté Wildlands.

Jak tvůrci v rozlučce na Twitteru připomínají, za poslední dva roky vydali přes 11 velkých updatů včetně zmíněných AI parťáků, Sama Fishera, operátorů z Rainbow Six Siege v rámci mise Operation Amber Sky a nakonec i Operation Motherland. Zapomínat nesmíme ani na relativně nedávný experiment s implementací NFT, který bych ale z nějakého masového rozšíření spíše nepodezříval.

Jak moc úspěšný či neúspěšný Ghost Recon Breakpoint byl, nevíme a můžeme o tom leda spekulovat. Víme, že Yves Guillemot ze startovních prodejů nadšený nebyl. Na druhou stranu byl v nedávných finančních výsledcích firmy jmenovaný jako jeden z největších tahounů prodejů mírně starších her právě Breakpoint (společně s Watch Dogs Legion, The Crew 2, Immortals a dalšími).

Je tak klidně možné, že kombinace častých a velkých updatů s výraznými slevami, bezplatnými víkendy a jinými akcemi udělala z mediálního otloukánka, co vstal levou nohou, pokud ne hit, tak třeba alespoň solidně se prodávající titul.