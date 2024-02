Ubisoft bude držet vysoko nastavenou laťku přístupnosti i ve Skull and Bones

9. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Věřte nebo ne, Skull and Bones dorazí už 16. února. Ostatně právě v těchto dnech probíhá otevřená beta, takže se o existenci příliš dlouho vyvíjené a odkládané hry můžete přesvědčit na vlastní oči. Hra vás zve do Indického oceánu v době zlatého věku pirátství a chce nabídnout kombinaci rychlých námořních soubojů, drancování pokladů a možnosti stát se pirátským králem v kooperativním prostředí otevřeného světa.

Skull and Bones ale také pokračuje na velice sympaticky nastavené vysoké laťce přístupnosti her od Ubisoftu, na kterou se francouzský vydavatel vyšvihl například i v nedávném Prince of Persia: The Lost Crown.

Skull and Bones je podle tvůrců navržené tak, aby bylo co nejvíce inkluzivní - od přemapovatelných ovládacích prvků a možností pro barvoslepé, až po titulky a možnosti vypnout třesení kamery.

Tvůrci si prý dali obzvláště záležet na tom, jak spolu budou hráči interagovat, a to včetně přizpůsobitelných možností textového chatu a úpravy velikosti písma. Ostatně ve Skull and Bones budete nejspíš většinu času trávit právě s ostatními hráči, ať už v přátelském, či nepřátelském duchu. Hra také řeší potřeby hráčů a hráček se sluchovými problémy prostřednictvím směrových indikátorů zvuků a funkcí převodu řeči na text, což bude k nezaplacení pro ty, kteří se musí spoléhat na vizuální signály.

zdroj: Ubisoft

Jedním z důležitých prvků přístupnosti bude i možnost mít v podstatě nadabované menu, kde získáte slovní popis možností nabídky a prvků uživatelského rozhraní. Hra navíc nabízí přizpůsobení standardních i skrytých titulků, které umožňují nastavit (ne)průhlednost pozadí, barvu jména mluvčího a další parametry podle vlastních preferencí. Kompletní přehled všech možností přístupnosti, a že jich je, najdete na webu Ubisoftu.

Pokud tak nedojde k nějakému šokujícímu odkladu na poslední chvíli, vyjde Skull and Bones na Xbox Series X/S, PlayStation 5, Amazon Luna a PC už 16. února. Od dnešního dne až do 11. února můžete vyzkoušet otevřenou betu a sami se tak rozhodnout, jestli do toho za pár dnů půjdete naplno, nebo raději počkáte.