Tvůrci Shadowrunu se vrací ke kořenům a představili hororové RPG Graft

6. 9. 2024 | autor: Aleš Smutný

Studio Harebrained (dříve Harebrained Schemes) nemá v současné době na růžích ustálo. Sympatická firma si postupně získala fanoušky díky své propracované kyberpunkové RPG trilogii Shadowrun. Následně vstoupila do vod strategií s Battletechem, který někoho potěšil a někoho už méně, a následně se s vydavatelem Paradox Entertainment rozhodli, že vytvoří tahovku The Lamplighter League.

Nepříliš zajímavá hra s nijak výjimečným konceptem a naprosto otřesným (čti neexistujícím) marketingem zcela prošuměla, a to i proto, že ji nedoprovázely moc dobré recenze, a ještě vyšla v nejnadupanější části velmi nadupaného loňského roku. Paradox se netajil svým zklamáním, propustil na 80 % týmu a následně se Harebrained trhnuli a vydali vlastní cestou, aby nyní představili svůj nejnovější počin.

Jmenuje se Graft a je zřejmé, že se Harebrained vrací ke svým skromnějším počátkům a zároveň chtějí vykouzlit spoustu atmosféry z mála – což se jim s Shadowrunem dařilo na jedničku. Graft je sci-fi RPG, které nebude šetřit hororovými scénami a vlastně ani celkově ponurým tématem. Jste jeden z mála přeživších na stanici Arc, která kdysi byla klenotem lidské civilizace, technologickým zázrakem, který obývali biologicky i technicky vylepšení lidé.

Nyní je ovšem Arc vesmírem plující past, v jejíchž temných chodbách musíte bojovat o holé přežití. Váš hrdina se potřebuje dostat pryč ze stanice, v čemž mu pomůže fakt, že může kusy mrtvých nepřátel, primárně končetiny, ale možná i orgány, roubovat na svoje tělo a nahrazovat jimi své původní organické části. Jenže kromě extra schopností, které mohl mít držitel, tyto štěpy přichází i se vzpomínkami a kousky osobnosti…

Zatím není úplně jasné, zda bude Graft tahovka, anebo si autoři tentokrát dovolí realtimové souboje, protože teaser pochází z prototypové fáze. Pokud bychom ale soudili z něj, bude hra pomalejší realtime survival.

Co ale jasné je, že Harebrained sáhnou do své zásobárny temných, osobních příběhů a práce s konceptem transhumanismu, kterou skvěle předvedli především v Shadowrun: Dragonfall a Shadowrun: Hong Kong. Rozhodně se neobávám o RPG stránku hry, tuplem, když budete potkávat i další přeživší, navazovat křehká spojenectví a řešit, do jaké míry jste ještě tím původním člověkem, který se na cestu za přežitím vydal, a do jaké sumou všech lidí.

Co ale ve mně vyvolává obavy, je fakt, že Harebrained zjevně pracují s malým počtem vývojářů, malým rozpočtem a Graft je teprve v prototypové fázi, s nejasným datem vydání. Pevně držím palce, aby se podařilo tohle sympatické studio pomocí Graftu zase oživit a také, aby hra samotná byla tím, co Harebrained vždy zdobilo – atmosférickým, přemýšlivým zážitkem.

Prozatím si můžete hru přidat do seznamu přání na Steamu, kromě něj vyjde i na Epic Store.