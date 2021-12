Tvůrci Shadow of Mordor pracují na singleplayerové Wonder Woman

10. 12. 2021 7:34 | Novinky | autor: Adam Homola

Tvůrci ze studia Monolith oznámili zbrusu novou herní Wonder Woman. Půjde o singleplayerovou akční hru v otevřeném světě „poháněném systémem Nemesis“.

Podle vývojářů si ve hře vytvoříme hluboká pojítka jak s nepřáteli, tak se spojenci a budeme se snažit sjednotit dva rozdílné světy: Amazonky a lidstvo z moderní doby. A to je asi tak vše, co v tuhle chvíli o hře víme. K dispozici je ještě i první teaser, ale jestli z toho vyčtete něco víc, než že hlavní hrdinkou bude Wonder Woman (a že bude mít své ikonické brnění a bič), zasloužíte metál.

Studio Monolith má na svědomí sice nepříliš nápadité, ale povedené, a hlavně zábavné Middle-Earth: Shadow of Mordor a jeho pokračování Shadow of War. Právě v nich debutoval parádní systém Nemesis, kdy se z některých nepřátel stali vaši úhlavní rivalové, co vás klidně nahání přes kus mapy, pamatují si detaily a vůbec je to osobní. Nemesis se bohužel v mnoha hrách neobjevil, byť třeba namátkou Assassin’s Creed Odyssey s podobným systémem vzdáleně koketoval.

zdroj: Monolith

Když sáhneme hlouběji do historie, zjistíme, že Monolith udělali taky střílečku F.E.A.R. a jednu z mých nejoblíbenějších akcí, stylovou No One Lives Forever. Wonder Woman ale nebude jejich první dostaveníčko s komiksovým žánrem. Stačí totiž vzpomenout na téměř deset let starou multiplayerovou akci Gotham City Impostors. Jenže ta moc dobrá nebyla a právem zapadla.

Wonder Woman bude asi ještě hodně daleko, neboť v tuhle chvíli jsme nedostali jediný záběr či alespoň obrázek ze hry a neznáme ani datum vydání, ani platformy.