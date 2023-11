Tvůrci Planet Coaster a Planet Zoo přiznávají, že zkoušet jiné žánry se nepovedlo

28. 11. 2023 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Lidé z Frontier Developments se v posledních letech snažili rozšířit své portfolio do jiných žánrů a k tomu se rozhodli vydávat tituly od studií třetích stran. To vše bylo součástí plánů, jež měly celku pomoci s expanzí a přivést ho do komerčně ještě úspěšnějších vod. Snahy nakonec měly spíše opačný účinek, proto studio vydalo zprávu ohlašující návrat ke kořenům.

Pomyslným hřebíčkem do rakve jejich ambic se stalo vydání strategie Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. To se sice nesetkalo s vyloženě negativními ohlasy, nicméně firma už nyní přiznává, že prodeje jsou nižší, než se čekalo. A i když věří v jejich postupné zlepšení i díky dodatečnému obsahu a placeným DLC, přístup je potřeba změnit.

Posledních několik let všeobecně nebylo pro studio zrovna dvakrát radostných, čemuž určitě nepomohlo ani několik kontroverzních chvil. Zmínit třeba lze fanouškovskou nevoli ohledně brzké ztráty dodatečné podpory F1 Manager 2022, případně nepříliš dobře přijatou expanzi Odyssey pro Elite Dangerous.

Proto se Frontier Developments vrací k tomu, co jim jde nejlépe – manažerským simulacím. Čtveřice Planet Zoo, Planet Coaster, Jurassic World Evolution a Jurassic World Evolution 2 dohromady vydělala přes 11 miliard korun a všechny produkty se staly ziskové do jednoho měsíce od vydání.

Proto se hráči mohou těšit, že v každém ze třech následujících fiskálních roků (2025, 2026 a 2027) studio vydá jednu novou manažerskou simulaci. Tímto krokem se celek bude snažit zlepšit své finanční výsledky, které v aktuálního fiskálním roce pravděpodobně skončí zhruba 252 milionů korun v minusu. Představenstvo však zůstává pozitivní a očekává, že příští období bude ziskové.

Změny ale možná přichází trochu pozdě. Už v říjnu společnost oznámila propouštění v rámci revize, která měla za úkol snížení nákladů o 20 %. V červnu rovněž došlo k zavření labelu Frontier Foundry, jenž stál za Deliver Us Mars nebo Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.