Tvůrci Just Cause propouští a zavírají pobočku otevřenou před méně než rokem

5. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Původně švédské studio Avalanche, které proslavila zejména série Just Cause, je další z takřka nekonečné řady herních firem, které v současné krizi propouští. Konkrétně zavírá dvě ze svých pěti poboček, v New Yorku a Montréalu, následkem čehož přijde o práci přibližně padesát lidí, zhruba 9 % z celkového počtu zaměstnanců.

Kanadskou pobočku přitom Avalanche založili teprve loni na podzim po akvizici studia Monster Closet založeného veterány z Ubisoftu. Tehdy ji společnost označila za fantastický začátek nové kapitoly. Newyorská pobočka existovala od roku 2011, pracovala kupříkladu na Just Cause 3.

Vedení společnosti označilo v prohlášení na svém webu rozhodnutí za mimořádně obtížné, ale věří, že bylo nezbytné pro zajištění stabilní a udržitelné budoucnosti firmy.

Podobně jako jiné propouštějící firmy i Avalanche chce podpořit odcházející kolegy v tomto náročném období tak, jak jen to bude možné. Firma jim zároveň vyjádřila vděk za jejich úsilí a přispění do společných projektů.

Studio Avalanche stojí vedle série Just Cause kupříkladu za herním Mad Maxem, podílelo se také na Rage 2 společně s id Software. Už několik let pracuje na střílečce Contraband, jejíhož bližšího představení jsme se zatím nedočkali.