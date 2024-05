Filmová adaptace Just Cause našla svého režiséra

30. 5. 2024 15:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní série Just Cause už o sobě nedala víc než pět let vědět, dosud poslední čtvrtý díl bohužel nedopadl nijak závratně dobře a je otázkou, jestli explozivní akce v podání Rica Rodrigueze ještě má co nabídnout.

I kdyby se ale značka už nevrátila na obrazovky a monitory našich herních koutků, dost možná si v blízké době udělá výlet na stříbrné plátno. O filmové adaptaci se totiž mluví už docela dlouho a v minulosti se kolem jejích příprav točila celá řada známých jmen, teď se ale zdá, že skutečně nadešel ten pravý čas.

Sice prozatím nevíme, kdo se ujme psaní scénáře, na režisérskou sesli ale usedne Ángel Manuel Soto, který má na svědomí třeba nedávnou adaptaci komiksového hrdiny Blue Beetle. Ta sice v kinech moc peněz nevydělala, kritika i diváci ale byli poměrně spokojení.

Adaptace Just Cause má vznikat pod křídly produkční společnosti Universal. Filmy podle her jsou v posledních letech na vzestupu a do značné míry nahrazují někdejší masivní popularitu adaptací komiksů. A s ohledem na to, že Super Mario Bros. ve filmu vydělali skoro půldruhé miliardy dolarů, nelze se divit, že si z tohoto koláče chtějí ukousnout i jiní.