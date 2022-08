Autoři Just Cause pracovali na zrušené hře s Iron Manem v hlavní roli

18. 8. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Švédští Avalanche Studios se do herní historie zapsali především značkou Just Cause, i když na jejich Mad Maxe z roku 2015 vzpomínám taky s láskou, především kvůli krásně zpracovanému hernímu světu a divokým automobilovým honičkám v písečných bouřích.

Z nových informací vyplývá, že před deseti lety studio pracovalo na adaptaci dobrodružství extrémně populární komiksové (a v té době už dlouho i filmové) postavy. Podělil se o to spoluzakladatel Avalanche Christofer Sundberg v rozhovoru pro kanál MinnMax.

Sundberg opustil své staré studio v roce 2019 a založil si novou firmu jménem Liquid Swords. Během vzpomínání na staré dobré časy v Avalanche prozradil, že kolem roku 2012 byl po několika letech zrušen vývoj hry s Iron Manem v hlavní roli. K úspěšnému dokončení nakonec nedošlo údajně proto, že Disney a Marvel na vývojáře tlačili, aby byla hra dokončena mnohem rychleji, než bylo původně v plánu.

Pokud by na to studio přistoupilo, úplně by ho to podle Sundberga zlomilo: „Na konci projektu, když se tým zmenšuje, je třeba najít novou práci, a když se z původního plánu ukrojí jeden rok času na vývoj, znamenalo by to, že budu mít o rok méně na její hledání pro velký vývojový tým, což se nedalo zvládnout, najmout všechny ty vývojáře by byla naprostá noční můra, takže zrušení bylo nejlepší řešení."

Iron Man v Avalanche nakonec nevznikl, možná se jej ale dočkáme od EA. Nedávno se objevily spekulace o tom, že ve studiích tohoto vydavatelství vzniká nejen herní Black Panther, ale právě i nový pokus o Iron Mana. Kdo ví, třeba k jeho přípravě využijí koncepty z mrtvé Anthem.