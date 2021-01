The Medium vychází už pozítří, sledujte úvodních 18 minut hry

26. 1. 2021 16:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Polský horor The Medium od studia Bloober Team je jednou z prvních větších exkluzivit pro Xbox Series X/S a s výjimkou třetího Hitmana také jediným zásadnějším lednovým releasem. Na naše obrazovky má po prosincovém odkladu dorazit už pozítří a nebudu lhát, jako fanoušek starých survival hororů se opatrně těším, přestože je předchozí tvorba vývojářského studia ve své kvalitě značně nekonzistentní a The Medium je zdaleka nejambicióznější projekt, do jakého se tým z Krakova kdy pustil.

V novém videu od IGN se můžete podívat na úvodních 18 minut z hraní na Xboxu Series X. Ačkoli je jasně patrné, že se nejedná o plně AAA produkci (ostatně Bloober Team si je této skutečnosti dle nedávných rozhovorů sám vědom), hra ale vypadá velmi slušně a zručně kopíruje staré žánrové postupy, mezi něž patří například statická kamera v jednotlivých scénách.

The Medium je dle autorů výsledkem dlouhých roků práce na konceptu, který vznikl již v éře Xboxu 360, až současné konzole jej ale svým výkonem dokáží naplnit. Hlavním tahákem má být zobrazení dvou verzí světa na jedné obrazovce, které hra kromě budování atmosféry využívá i pro logické hádanky.

Vývojáři říkají, že v The Medium zúročili zkušenosti ze všech svých předešlých her, mezi něž patří dvoudílná série Layers of Fear, cyberpunkový Observer s Rutgerem Hauerem v hlavní roli nebo předloňský Blair Witch. Hra bude debutovat ve službě Xbox Game Pass, není jasné, zda se někdy v budoucnu podívá i na PlayStation. Kromě Xboxu vyjde i na PC.