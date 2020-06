The Last of Us: Part 2 prodalo 4 miliony kopií

26. 6. 2020 14:44 | autor: Šárka Tmějová

Postapokalyptický příběhový survival The Last of Us: Part 2 je venku sotva týden, ale Naughty Dog už má celkem jasnou představu o jeho budoucnosti. Respektive o tom, že žádnou nemá – šéf studia Neil Druckmann se k tématu vyjádřil v podcastu Kinda Funny Games na YouTube.

„V případě The Last of Us jsme měli nachystaný season pass a včas jsme řekli, že se v DLC dočká příběhového rozšíření. Ne, pro The Last of Us 2 nic takového nemáme v plánu,“ prohlásil Druckmann doslova. Season pass pro jedničku pokrýval singleplayerovou kampaň za Ellie, Left Behind, plus rozšiřoval multiplayerové módy.

Spíš než příběhového DLC se tak dvojka nejspíš dočká samostatného spin-offu, jako se to stalo i v případě Uncharted 4. Uncharted: The Lost Legacy totiž mělo původně být pouhým rozšířením základní hry, nakonec ale vyšlo samostatně.

Druckmann navíc už v minulosti naznačil, že se Part 2 sice nedočká multiplayeru, ale přesně proto, že plány na režim začleněný ve hře příliš nabobtnaly. Zřejmě tak půjde o samostatnou záležitost ve stejném světě a je otázkou času, než s ní budou moct vyjít na veřejnost.

The Last of Us: Part 2 se totiž prodává skoro jako rohlíky. Senior viceprezident pro marketing v PlayStation, Eric Lempel, dnes zveřejnil oficiální blog, kde oznámil, že jde o nejrychleji prodávanou PS4 exkluzivitu vůbec, za necelý týden totiž eviduje 4 miliony prodaných kusů.