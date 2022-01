The Elder Scrolls Online nás v novém rozšíření zavede mezi Bretony

28. 1. 2022 12:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

The Elder Scrolls Online běží již osmým rokem a za tu dobu se MMORPG z oblíbeného světa Nirn dočkalo hned několika rozšiřujících datadisků. Podívali jsme se do různých zákoutí říše, jako je Morrowind, Elsweyr či třeba poslední Blackwood, a nyní nás autoři lákají na další výlet. Tentokrát do domova Bretonů v rozšíření High Isle.

Hráče čeká celoroční dobrodružství s názvem Legacy of the Bretons, během něhož budou moci objevovat krásy poloostrova Systres. Už 14. března dorazí DLC Ascending Tide na PC a Stadii, o dva týdny později se objeví i na konzolích. Samotná kapitola High Isle započne 6. června (21. na konzolích) a kromě toho jsou v plánu ještě dva další neoznámené obsahové balíčky na druhou polovinu roku.

Nové lokace samozřejmě přinesou svůj vlastní spletitý příběh plný intrik, pokud se mu ale nebudete chtít věnovat, můžete místo toho třeba zkoušet novou in-game sběratelskou karetní hru Tales of Tribute. Čeká na vás také nový Trial pro 12 hráčů s názvem Dreadsail Reef, dva společníci a hromada nových eventů, world bossů a podobně.

Nezbývá než si povzdechnout, že nás samozřejmě dlouhodobá podpora The Elder Scrolls Online těší, ale ještě raději bychom slyšeli něco nového o šestém dílu základní ságy. Možná letos konečně nadejde čas, když už nám vychází ten Starfield?