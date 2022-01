The Elder Scrolls Online láká na nový příběh a oblast, kterou ještě nikdy nikdo neviděl

6. 1. 2022 14:53 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

The Elder Scrolls Online slibuje pro letošek zcela nový příběh, který by si hráči měli užít napříč celým rokem 2022. Měl by se odehrávat ve zcela novém prostředí, které milovníci série The Elder Scrolls ještě nenavštívili. Tvůrci nás namlsali trailerem, který ukazuje tři plachetnice připlouvající k divokému pobřeží, nic víc ale zatím nevíme.

zdroj: Bethesda

Internet mezitím divoce spekuluje, že bychom se mohli podívat do vlasti Bretonců. Pravděpodobně nepůjde o High Rock, protože tam se odehrával děj druhého dílu, The Elder Scrolls II: Daggerfall, a hráči ho tedy už navštívili. Ale vzhledem k tomu, že jedna z postav v teaseru nosí vzor, který najdeme na těžkém brnění Bretonců, mezi dalšími kandidáty na nové prostředí jsou například ostrovy Dellese Isles nebo Direnni Tower, která je viditelná právě z pobřeží High Rock.

O co přesně půjde, bychom se měli dozvědět 27. ledna v devět večer na oficiálním Twitch kanálu Bethesdy. Jestli máte svoje tipy, kam napříště zamíří kroky všech tamrielských hrdinů, dejte nám vědět třeba do komentářů nebo na náš Discord.