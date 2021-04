Switch čeká další nálož indieček včetně pokračování Oxenfree a OlliOlli

15. 4. 2021 11:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ve včerejších večerních hodinách byla odvysílaná další předváděčka Nintenda, tentokrát zaměřená na tituly menších nezávislých studií. Během Indie World Showcase byly oznámeny dvě desítky her, které se v následujících měsících chystají na Switch, ale často nejen tam. Mezi tituly se najdou pokračování legendárních her, zajímavé novinky osvědčených studií, ale i kousky od dosud neznámých autorů.

Před pěti lety vyšla velice povedená hororová adventura Oxenfree, na kterou letos naváže její pokračování s podtitulem Lost Signals. Ztracené signály jsou přesně tím, co Riley přiměje vrátit se do svého rodného města Camena, kde se pokusí přijít na kloub jakési záhadě. Víc toho v tuto chvíli nevíme. První díl se ale dá sehnat za babku a o jeho kvalitách vás snad přesvědčí naše recenze od Honzy Slavíka, který si pochvaloval zejména jeho audiovizuální zpracování.

zdroj: Night School Studio

První dva díly skateboardingové plošinovky OlliOlli vyšly poměrně krátce po sobě – dělil je pouhý rok. Ale od dvojky teď uběhlo víc než šest let a fanoušci originálního nápadu možná už ani nedoufali v trojku. Inu, nakonec se pokračování dočkáme. A už letos v zimě! Jak můžete vidět ve videu níže, opět se kompletně změnil vizuální styl, ale jádro, tedy tolik zábavná hratelnost, je naštěstí stále o tom samém.

zdroj: Roll7

V příběhové adventuře Road 96 od tvůrců 11-11: Memories Retold budete dělat to, co máme momentálně zakázané – vyrazíte na road trip! Každý výlet bude jiný díky procedurálnímu generování a vypadá to, že nebude nouze o humorné, ale i děsivé zážitky. Mně tedy road tripy neskutečně chybí, a i když je tato hra zcela nevynahradí, mohl by to být jeden z letošních skrytých nezávislých klenotů.

zdroj: Digixart

The Longing je velmi zvláštní hra, která je už nějakou dobu dostupná na Steamu. A to takovou dobu, že ti, kdo ji začali hrát při vydání, konečně zjistili, co se stane po předesílaných 400 dnech. Tak dlouho totiž ve hře musíte čekat, respektive si krátit čas například čtením knih nebo sledováním toho, jak se svět okolo vás postupem času mění (v jeskyni například kape voda, po pár dnech zde najdete jezírko, díky kterému přeplavete na druhou stranu). Na Switchi je zatím k dispozici demo, plná hra dorazí za měsíc.

zdroj: Studio Seufz

Kdo by to byl řekl, že od původního vydání Fezu na Xboxu 360 uběhlo již devět let. Tato velice originální 2D plošinovka se odehrává ve 3D světě, kterým můžete různě otáčet. Postupně se rozšířila na spoustu platforem, od včerejška nevyjímaje Switch. Můžete tedy rovnou zaskočit do eshopu konzole a zavzpomínat, nebo teprve objevit tuto skvělou záležitost.

zdroj: Polytron Corporation

Tvůrce minimalistické závodně-logické hry Absolute Drift ve druhé polovině loňského roku přišel s čistě závodní hrou Art of Rally, která minimalistickým měřítkem oslavuje závodní disciplínu a její historii. Sice bez licencí vozidel i soutěže, ale zato s vytříbeným jízdním modelem. Na Switchi se objeví letos v létě.

zdroj: Funselektor Labs

To by byli moji favorité. A protože nemá smysl rozepisovat se zde o všech 20 hrách prezentovaných v Indie World Showcase, vyzývám vás ke zhlédnutí 20minutového videa níže a nalezení svých vlastních favoritů (případně využijte kompletní seznam představených her). Jako vždy je zjevné, že na Switchi ani letos zkrátka nebude o hry nouze.

zdroj: Nintendo