Studio Insomniac nabídlo, že udělá novou Resistance. Sony řekla ne

10. 2. 2025 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jestli jsou série, které patří mezi často zmiňované adepty na další reboot pro PlayStation, jde o duo Killzone a Resistance. Klasiky z PS3 éry, kdy Killzone jakožto debutující hra na PS4 zakopla s dílem Shadow Fall a už se nevrátila, zatímco Resistance zažila poslední záchvěv se spin-offem pro handheld PS Vita, Burning Skies.

Bohužel, Guerrilla Games se už v říjnu nechali slyšet, že Killzone je pro ně minulost a chtějí se dívat do budoucnosti. A co se týče Resistance, tak ta je podle všeho mrtvá především z pohledu Sony. V podcastu Kinda Funny Gamecast to potvrdil Ted Price, který stál v čele Insomniac Games 30 let a v lednu oznámil, že už přišel čas dát hernímu průmyslu vale.

Podle jeho slov se studio Insomniac pokusilo sci-fi střílečku, která si chytře hrála s alternativní minulostí, kdy Zemi přepadnou mimozemšťané, oživit. „Navrhli jsme to Sony. Byl to opravdu skvělý koncept a výsledek nadšení spousty členů Insomniacu pro tuhle značku. Strávili jsme nad konceptem dalšího dílu a jeho příběhu hodně času.“ Jenže slova nepadla na úrodnou půdu.

V Sony podle všeho řekli, že není vhodná doba na hru tohoto typu. Což není zase tak překvapivé, protože třetí díl Resistance a handheldové spin-offy nebodovaly ani prodeji, ani z hlediska kritického přijetí. Tady je třeba zdůraznit, že se bavíme o situaci, která nastala cca před 10 až 15 lety. V roce 2011 už totiž z Insomniacu zněly hlasy, že Resistance 4 jen tak nebude.

V konečném důsledku ovšem nejde říct, že by se v Sony netrefili, nebo že by snad Insomniac jako studio tímto rozhodnutím kdovíjak trpělo. I přes klopýtnutí se Sunset Overdrive se týmu podařilo zabodovat s Ratchetem a Clankem a v roce 2018 vyrobili titul, který redefinoval moderní podobu Insomniacu – Marvel’s Spider-Man. Rok nato studio koupilo Sony a následovaly další dva tituly s pavoučím mužem, velmi povedený Ratchet & Clank: Rift Apart a nyní se pracuje na Wolverinovi.

Stejně bych ale rád viděl návrat do světa, kde se lidstvo brání mimozemšťanům z Chiméry, ať už v první polovině 20. století, nebo klidně později. I když byl celý příběh občas až moc překombinovaný, samotné univerzum mělo unikátní atmosféru a kdyby se dočkalo moderní péče… neřekl bych ne.