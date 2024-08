Střílečku Deadlock od Valve hrálo 16 tisíc lidí zároveň, aniž by byla oznámená

Hrdinská střílečka Deadlock se řadí k nejhůře utajovaným tajemstvím herního světa. Ačkoliv ji Valve stále ještě oficiálně neoznámilo a na Steamu se standardní cestou nedá nijak dohledat, o víkendu ji v jeden moment hrálo přes 16 tisíc lidí zároveň (díky SteamCharts). A za takové číslo by se nemusely stydět ani mnohé střílečky, které se jejich tvůrci marně nesnaží utajit.

zdroj: SteamDB

Takhle rozsáhlý uzavřený test by zároveň mohl naznačovat, že se Valve chystá hru v brzké době konečně oficiálně odhalit. Letos na jaře unikly záběry z hratelné alfa verze, které naznačují, že půjde o 6v6 MOBA sci-fi střílečku z pohledu třetí osoby s prvky tower defense a devatenáctkou hratelných postav.

Vedle toho se ve videu objevily také kolejnice připomínající ty z BioShocku Infinite, které mají v kombinaci s přitahovacími háky urychlovat přepravu po mapě. Anonymizované první dojmy z hraní naznačují, že jde o dynamický mix ostatních žánrových zástupců, jmenovitě Valorantu, Overwatche a Team Fortress 2.

