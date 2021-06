Steelrising od tvůrců GreedFallu ukazuje bizarní Velkou francouzskou revoluci

12. 6. 2021 20:56 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Spiders známé svými nikoliv zrovna kvalitními, ale zajímavými RPG jako GreedFall, Technomancer a Bound by Flame už nějakou dobu pracuje na dalším počinu zvaném Steelrising. Ten má opět fascinující téma a z toho, co vývojáři dosud zplodili, je bezesporu tím nejšílenějším.

Ve Steelrising se vrátíte do roku 1789 do počátku Velké francouzské revoluce v Paříži. To by ještě nebylo nic divného, ale jakmile se kamera v novém traileru snese na úroveň pařížských uliček, zjistíte, že jsou vylidněné a místo obyvatel se po nich potulují vražední automatoni.

Jde o armádu krále Ludvíka XVI., která terorizuje chudáky civilisty. Vy se v roli Aegis přidáte k revoluci a pokusíte se zvrátit tok dějin. Nebude to ale nic lehkého, protože na vás čekají opravdu zvláštní automatizovaná stvoření, ze kterých krev jen tak nepoteče.

Ponuře vypadající RPG Steelrising (vážně, vyjde v temnotě sužované Paříži někdy slunce?) je vyvíjené pro počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Datum vydání zatím neznáme.