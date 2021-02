Chcete si vyzkoušet novou hru tvůrců GreedFall? Přihlaste se do testu Steelrising

Studio Spiders známé svými RPG GreedFall, Technomancer či Bound by Flame momentálně pracuje na hře zvané Steelrising, o které toho věru mnoho nevíme. Vydáte se v něm do Paříže do dob, kdy zemí zmítala Velká francouzská revoluce a jakožto jakýsi robot ochraňujete královnu Marii Antoinettu a snažíte se skoncovat s Ludvíkem XVI.

Tvůrci nyní nabízejí všem zájemcům možnost ucházet se o místo v chystaném prvním veřejném testování. Stačí vyplnit tento dotazník a doufat, že si Spiders vyberou zrovna vás. Steelrising ještě nemá datum vydání, ale víme, že vyjde na počítačích a nové generaci konzolí.

The Revolution begins in the shadows… Now is the time for it to come to light.



We are excited to announce our first Steelrising Playtest!



Click the link below to participate and get more details about the Playtest.https://t.co/5ya46ywHaK@spidersgames pic.twitter.com/FseI1zU3qB