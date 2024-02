Staří Batmani na Steamu v popularitě válcují Suicide Squad

21. 2. 2024 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Suicide Squad: Kill the Justice League není, mírně řečeno, žádný zázrak. Zlí jazykové by se dokonce mohli ptát, kam se poděla magie studia Rocksteady, které nám před lety naservírovalo parádní arkhamskou trilogii a dlouhých osm let chystalo projekt, kterým na její úspěch mělo navázat.

Titul se Sebevražedným oddílem v hlavní roli má momentálně na Steamu nižší počet současně hrajících uživatelů než libovolný díl zmíněné arkhamské série. Hra se ocitla v dokonalé bouři, zatímco totiž čeká na první sezónu nového obsahu, na Steamu začal výprodej her s Batmanem, kde si mimo jiné můžete pořídit celou trilogii a navíc i prequel Origins nebo třeba nepovedené Gotham Knights.

Arkham Knight z roku 2015 přitom Suicide Squad v počtu současně hrajících převyšuje skoro čtyřnásobně. Zatímco novinka v uplynulých 24 hodinách přilákala naráz jen něco málo přes 1 200 lidí, skoro devět let starý titul dosáhl čtyř a půl tisíce současných herních seancí.

Je třeba dodat, že příběhová kampaň Suicide Squad je velmi krátká a endgame příliš slabý na to, aby udržel dlouhodobější pozornost. Uvidíme, zda v březnu se startem první sezóny prožije Suicide Squad obrození, prozatím to ale vypadá, že si roli prvního letošního velkého zklamání užije i v očích vydavatelství.