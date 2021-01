Squadron 42 hned tak nevyjde. Tvůrci nechtějí opakovat chyby Cyberpunku

6. 1. 2021 16:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Uběhlo už mnoho let od oznámení hvězdně obsazené singleplayerové kampaně Squadron 42, která doprovodí megalomanský projekt zvaný Star Citizen. V loňském roce jsme si hru měli vyzkoušet v betě a na její finální verzi nás měla lákat pravidelná videa ze série Briefing Room. Nic z toho se však nestalo a potrvá dlouho, než nadejde ten správný čas.

Šéf studia Cloud Imperium Games Chris Roberts vydal obsáhlý update (díky, VG247!) hodnotící obtížný rok 2020 a nastiňující budoucnost obou projektů. Upozorňuje na nový systém Progress Tracker, v němž můžete sledovat, na čem jednotlivé týmy momentálně pracují a kdy dojde k implementování nových prvků do her (jde o náhradu za předešlou roadmapu).

Roberts si také pochvaluje velký nárůst v počtu hráčů Star Citizenu, ale nás přeci jen o něco víc zajímá Squadron 42, o kterém toho tolik nevíme. „Jak už jsem předeslal, Squadron 42 bude hotový, až bude hotový, tedy tehdy, až bude dokončený veškerý obsah a technologie, hra bude otestovaná a bude se skvěle hrát,“ říká Roberts na úvod.

Aby se předešlo příliš brzkému budování hypu, oznamuje šéf vývoje následující: „Rozhodl jsem se, že bude nejlepší neukazovat veřejně žádná videa z hraní a nemluvit o datu vydání do doby, než budeme blíž cílové rovince a budeme si jistí tím, kolik času potřebujeme k dokončení hry v námi požadované kvalitě.“

Roberts má jasno v tom, s čím se chce začít chlubit, a je tedy zjevné, že tak daleko vývoj ještě není: „Nehodlám dělat kompromisy ve vývoji hry, v niž mám plnou důvěru a do níž vkládám své srdce a duši. Kdybychom Squadron 42 uspěchali a ořezali jenom proto, aby se co nejdřív dostala do rukou fanoušků, byla by to medvědí služba pro všechny členy vývojového týmu, kteří do jejího vývoje vložili tolik lásky a tvrdé práce.“

Tento přístup má své opodstatnění. V tom Robertse utvrdily zážitky jiných vývojářů v posledních letech, ale i jedna velmi čerstvá prosincová zkušenost, kterou si vývojáři ze studia CD Projekt RED rozhodně nedají za rámeček.

Roberts říká: „V několika posledních letech jsem byl svědkem mnoha napjatě očekávaných her, které vyšly dříve, než byly vychytané jejich chyby a nebyly pořádně vyladěné. Poslední vánoční sezóna nebyla výjimkou.“

Poslední větou vývojář samozřejmě naráží na stav, v jakém do obchodů vtrhl Cyberpunk 2077, přičemž si dále neodpustil poukázat na to, co bylo příčinou takto nežádoucího launchového stavu kyberpunkového RPG: „Je to jen další připomínka toho, jak velké mám štěstí, že mám tak podporující komunitu a že náš vývojový model stojí na financování lidmi, kterým záleží na nejlepší možné hře, ne na čtvrtletních výkazech a vánoční prodejní sezóně.“

Obojí poukazuje na CD Projekt RED (a samozřejmě nejen na něj), který kvůli svému začlenění do burzovního trhu musí svým akcionářům periodicky vykazovat čísla a z logiky věci se po něm chce, aby hru za každou cenu vydal v předvánočním čase, kdy jsou zisky největší.

Pro hráče je jedině dobře, že se Cloud Imperium Games rozhodlo nedělat stejnou chybu a nemá v plánu vydat nedoladěnou hru. Díky nemalým penězům od fanoušků si to ostatně může snadno dovolit a hráči jistě radši počkají pár dalších měsíců či let na pořádný, ničím nerušený zážitek, než aby se museli potýkat s chybami a hry hromadně vraceli. Teď už jen věřit, že Roberts svoje ambiciózní sliby skutečně splní...