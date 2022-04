Spekulace: Na nástupci Wildlands a Breakpointu pracuje Ubisoft už přes rok

8. 4. 2022 9:29 | Novinky | autor: Adam Homola

Ghost Recon Breakpoint to v říjnu 2019 právem schytal, ale od té doby se oklepal a nakonec svého předchůdce i překonal. Počáteční drsná kritika Ubisoft naštěstí neodradila, a značka Ghost Recon tak rozhodně není u ledu. Podle zdrojů Kotaku se chystá další plnohodnotné pokračování s kódovým označením Over.

Over by měl dorazit prý někdy v průběhu fiskálního roku 2023 a naváže na Wildlands (2017) a Breakpoint (2019). Jestli půjde o přímé pokračování i příběhově a hra bude s předchozími tituly provázaná postavami, se zatím neví.

Jestliže se v Ubisoftu pracuje na Over přes rok, znamená to, že vývoj začal až poté, co vyšlo plně najevo, jak moc se start Breakpointu nepovedl. To by mohlo znamenat, že Over nejenže nebude opakovat jeho chyby, ale poučí se z nich hned od začátku, aniž by se muselo, jako v případě Breakpointu, cokoliv velkého látat až po vydání.

Jako někdo, kdo ve Wildlands a Breakpointu nechal stovky hodin doufám, že Ubisoft neotočí zbrkle volantem a že směr evoluce série zůstane víceméně netknutý. Novinky Breakpointu totiž na papíře považuju za zdařilé – okořenit taktickou akci špetkou survivalu, větším příklonem k RPG a ještě větším důrazem na „arkádový realismus“ je fajn. Že to Breakpoint, minimálně ze začátku, zpracoval diskutabilně, je věc druhá...

Zatím oficiálně neoznámený a nepojmenovaný projekt Over není jedinou chystanou hrou série. Je to teprve pár měsíců, co nám Ubisoft předvedl další variaci na battle royale ve formě Ghost Recon Frontline. Jenže tam se oznámení opravdu nepovedlo, hráči titul nepřijali, a tak se musela odložit i beta a podle zdrojů Kotaku prochází hra restartem.

Jen tak se Frontline asi nedočkáme. Doufejme ale, že si vzal Ubisoft feedback k srdci. Pokud ano, čeká sérii Ghost Recon zářná budoucnost.