Uzavřený test Ghost Recon Frontline se odkládá na neurčito

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že se Ubisoft hodlá podruhé vydat do vln žánru battle royale s nově oznámeným titulem Ghost Recon Frontline. Navzdory tomu, že je hra stále ještě v rané fázi vývoje, měl dnes započít uzavřený test, který by hráčům dovolil nahlédnout pod pokličku a vývojářům zase poskytl potřebná data.

Na poslední chvíli byl ale zrušen, a to bez udání konkrétních důvodů nebo nového termínu konání. Ubisoft se v postu na sociálních sítích vyjádřil jen v tom smyslu, že chce hráčům poskytnout co nejlepší zážitek, a proto hra potřebuje ještě nějaký čas navíc.

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF