Spekulace: Horizon Forbidden West bude odložen na příští rok

26. 2. 2021 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jestli něco na včerejším State of Play chybělo, pak to bylo bezesporu představení nebo aspoň ukázky těch skutečně velkých her. Nedočkali jsme se nakonec třeba ani očekávaného oznámení upgradu The Last of Us: Part II pro PlayStation 5.

Sony má pro letošní rok jedno velké želízko v ohni, a sice Horizon Forbidden West. Jeden ze šéfů společnosti Jim Ryan v nedávném rozhovoru pro magazín Famitsu uvedl, že vývojáři z Guerrilla Games stále cílí na vydání ve druhé polovině roku. Ti ostatně sami prohlásili, že se nadále nehodlají věnovat updatování PC verze prvního Horizonu a veškeré své síly chtějí upřít právě na pokračování.

Ryanův optimismus nicméně na Twitteru zpochybnil Anton Logvinov, který v minulosti v předstihu informoval právě o chystané PC verzi Horizon Zero Dawn. Ten reagoval na tweet zmiňující dosud známé hry, které byly odloženy, jako je například Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nebo datadisk The Witch Queen pro Destiny 2. Longvinov uvedl, že by do tohoto seznamu přidal i druhý Horizon, ovšem bez žádných bližších detailů.

Год только начался, а в 2021 уже точно не выйдут:



— Overwatch 2

— GT7

— Hogwarts Legacy

— Bloodlines 2

— Destiny 2: The Witch Queen



И Шрайер ещё просил не ждать God of War — Vadim Elistratov (@great_laziness) February 25, 2021

Pokud by k odkladu skutečně došlo, znamenalo by to, že prakticky jediným skutečně velkým projektem z dílen first party studií Sony bude Ratchet & Clank: Rift Apart, který má vyjít 11. června.

Samozřejmě se v tuto chvíli jedná o nepotvrzené spekulace, stále řádící pandemie ovšem vývoj her výrazně komplikuje a nedávný nepovedený launch Cyberpunku 2077 velmi pravděpodobně pro studia působí jako odstrašující příklad.

Očekáváme, že akcí State of Play bude v příštích měsících přibývat, a možná tak dojde i na nějaká další překvapivá oznámení, která by mohla situaci kolem exkluzivních titulů na novou konzoli od Sony vylepšit.