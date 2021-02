Sledujte s námi komentovaný přenos State of Play dnes ve 22:40

25. 2. 2021 18:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Poslední epizodu pořadu s novinkami pro PlayStation jsme měli možnost sledovat loni v srpnu a za více než půlrok měla spřátelená studia Sony dost času pracovat na svých hrách, aby nám mohla poskytnout další díl pásma State of Play. A my samozřejmě budeme u toho, protože už sice máme spoustu PlayStationů 5, ale pořád na nich tak nějak nemáme co nového na hraní.

Od dnešní epizody si prý nemáme slibovat příliš mnoho oznámení nových titulů, jako spíš informace o těch již známých. Ukázat by se měl na letošek oznámený Horizon Forbidden West či červnový Ratchet & Clank: Rift Apart. Internetové spekulace slibují novou edici remaku Final Fantasy VII, producent Cory Barlog zase na svém Twitteru napovídá, že uvidíme něco související s novým God of War. Tak uvidíme, které z her se ve State of Play nakonec opravdu ukážou.

Stream budeme sledovat a živě komentovat v sestavě Kratos Smutný, Abby Tmějová, Nathan Makal a Bětkoy z kmene Nora dnes od 22:40. Společnost nám můžete dělat na našem YouTube kanále, kde se v chatu těšíme i na vaše dohady a dotazy.