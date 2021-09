Sony příští týden ukáže, co v nejbližší době chystá pro PlayStation 5

2. 9. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sid Shuman ze Sony Interactive Entertainment nám dělá radost. Na blogu PlayStationu oznámil informace o chystaném streamu, který bude zaměřen čistě na nadcházející hry určené pro PlayStation 5. Stream PlayStation Showcase se uskuteční příští čtvrtek 9. září od 22:00 a něco mi říká, že my všichni budeme u toho.

Shuman ve svém kratičkém příspěvku upřesňuje, že se ve videu o délce 40 minut zaměří na budoucnost PlayStationu 5. Dostaneme updaty od studií PlayStationu a dalších předních světových vývojářů týkající se her, které vyjdou během letošní vánoční sezóny a po ní.

Po prezentaci ještě dostanou dodatečné slovo zúčastněné týmy, takže ji po uplynutí 40 minut raději hned nevypínejte. Víme, že nemáme čekat vůbec nic, co by mělo co do činění s virtuální realitou nové generace, ale jinak Shuman nechává dveře představivosti dokořán.

Mohl by se více ukázat Horizon Forbidden West, který během Gamescomu dostal datum vydání (18. února 2022). Chtělo by to konečně prozradit, jak je na tom Gran Turismo 7. Nezlobili bychom se za první informace o God of War Ragnarok. Možností je samozřejmě strašně moc. Dělají v Insomniacu nového Spider-Mana? Ukáže nám Bend Studio stojící za Days Gone svou úplně novou značku? A co dalšího na nás chystá Naughty Dog? Snad nám příští čtvrtek udělá velikou radost.