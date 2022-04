Sony ještě ani zdaleka nekončí s akvizicemi studií

5. 4. 2022 14:59 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Trendem poslední doby je v případě největších společností skupovat ty menší – a ve velkém. Sony jen v roce 2021 koupila 5 studií a s akvizicemi nehodlá přestat ani v letošním roce. Ostatně to není ani měsíc od akvizice mladého studia Haven založeného známou Jade Raymond, bývalou šéfkou Ubisoft Toronto, EA Motive a zrušeného herního studia Googlu.

Šéf PlayStationu Jim Ryan se v oficiálním podcastu PlayStationu nechal slyšet (via Videogames Chronicle), že v plánu jsou i další akvizice: „Se společností PlayStation Studios jsme na tom opravdu dobře, a to už několik let. Úspěch našich her u hráčů a jejich komerční úspěch nám umožňuje investovat velké prostředky do tvorby obsahu. Rozšiřujeme svá studia organicky a rosteme skrze akvizice. (…) Tím se dostáváme do koloběhu, v němž úspěch plodí úspěch.“

Ryan nijak nenaznačil, jaká další studia jsou na řadě, ale internetem už kolují zvěsti o tom, že se blíží něco opravdu velkého. S touto vágní informací přišli novináři Jeff Grubb z GamesBeat a Greg Miller z Kinda Funny, kterým se v minulosti několikrát podařilo něco skutečně vyšťourat s předstihem.

Řady PlayStation Studios, které nyní čítají na 20 studií, se v loňském roce rozšířily o mistry remaků z Bluepoint Games, kteří nám přinesli Demon’s Souls, tvůrce Returnalu z Housemarque, specialisty na PC porty z Nixxes Software, studio vypomáhající se sérií God of War Valkyrie Entertainment a na virtuální realitu zaměřené studio Firesprite. Letos zatím byly oznámené akvizice již zmíněného Haven Studios a studia Bungie, které stojí za značkami Halo a Destiny.