Sledujete The Boys, Neporazitelného či Prsteny moci? Máte nárok na Deathloop

4. 12. 2023 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud si předplácíte Amazon Prime, abyste mohli sledovat skvělé seriály jako The Boys, Gen-V, Neporazitelný, případně rozporuplného Pána prstenů: Prsteny moci nebo třeba Kolo času, pak máte měsíc co měsíc přístup i k zástupu her.

Amazon Prime Gaming rozdává hry natrvalo, tedy nemusíte si službu neustále předplácet, abyste je mohli hrát. Hry z tohoto předplatného se vám někdy přidají na účet Epicu, někdy na GOG, v případě klasických titulů na platformu Legacy, ale nejčastěji budete potřebovat samostatný launcher Amazonu.

V tuto chvíli můžete ukořistit třeba Star Wars: Knights of the Old Republic či logickou hru Q.U.B.E., ale nezapomeňte se vrátit 7. prosince, kdy zde bude k vyzvednutí výborná akce Deathloop od Arkane. Ta se nám před dvěma roky zalíbila svou ústřední smyčkou a dobře rozpoznatelným rukopisem tvůrců Dishonored a Prey.

Od 14. prosince nabídku rozšíří arkádová střílečka Akka Arrh od Atari, „klon“ Terrarie zvaný Aground a lodičkový tycoon SeaOrama: World of Shipping. 21. prosince dorazí minimalistická logická hra Kombinera a prosinec 28. dne uzavře adventura A Tiny Sticker Tale a modernizované Asteroids: Recharged.