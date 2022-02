Shadow Warrior 3 se vmáčkne do napěchovaného přelomu února a března

1. 2. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ve druhé polovině února a v prvním týdnu března vyjde tolik očekávaných her, že jednoduše není v lidských silách je všechny uhrát a čeká nás těžké rozhodování, co si nechat na později. A do tohoto natlačeného davu se nyní přidává ještě Shadow Warrior 3, který měl původně vyjít loni, tedy v poměrně klidném roce, ale tvůrci mají zjevně rádi výzvy…

Shadow Warrior 3 vyjde 1. března na počítačích, PlayStationech a Xboxech, přičemž už byly spuštěny předobjednávky. Ty vám na konzolích, a pouze na nich, zajistí okamžitý přístup k prvnímu a druhému dílu novodobé série, takže máte ještě měsíc na opáčko či doplnění herního vzdělání.

Datum vydání bylo světu sděleno skrze velmi šílený trailer, ve kterém si tvůrci utahují nejen ze své hry, ale i sami ze sebe, a to včetně odkladu. Takže pokud by si náhodou někdo myslel, že Shadow Warrior 3 je i přes hektolitry krve, utrhané končetiny, draky a všudypřítomné bodce a mlýnky v prostředí vážná hra, toto video vás přesvědčí o opaku.

Zatímco oznámení data vydání je veskrze radostnou novinou, se sérií Shadow Warrior se pojí i čerstvá smutná zpráva. Ve věku 81 let totiž zemřel John William Galt, dabér Lo Wanga z úplně prvního dílu série (1997), tedy hlavní postavy, za kterou hrajeme dodnes. Galt rovněž propůjčil svůj hlas postavě kmotra Enisi z původního Prey.