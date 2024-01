Šest let práce na nové hře Blizzardu letělo kvůli Microsoftu do koše

26. 1. 2024 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Microsoft zrušil připravovanou survival hru Odyssey od Blizzardu. Jde o jeden z následků velkého propouštění zhruba 1900 zaměstnanců povětšinou právě převážně z Blizzardu. Odyssey měla být survival hra zasazená do nového vesmíru, byla ve vývoji víc než šest let a prý na ní pracovalo přes sto lidí.

Navzdory faktu, že se prý už v rané verzi hrála dobře a byla zábavná, se vývoj potýkal s technickými problémy, konkrétně s enginem. Blizzard totiž původně použil Unreal Engine, jenže nakonec padlo rozhodnutí přejít na interní engine Synapse, což mělo vést k výrazným komplikacím a protahování vývoje.

Ani po šesti letech totiž nebyla Odyssey údajně ve stavu blížícím se vydání a pořád by se na ni čekalo ještě řadu let, jak na Bloombergu informuje Jason Schreier.

Projekt Odyssey začal v roce 2017 a ve firmě ho rozjel veterán Blizzardu, Craig Amai. Původně se počítalo s žánrem survival, nicméně vyladěným k „dokonalosti“ bez typických žánrových neduhů a bugů. Jednoduše si můžeme představit jakousi kombinaci Rustu, Minecraftu a jiných podobných titulů, jen s typickou blizzardí péčí.

Což zní samo o sobě dobře! Na druhou stranu než by Blizzard za zhruba 8 (nebo možná dokonce 10?) let hru konečně dodělal, na trhu by musel najednou soupeřit s výrazně jinou skvadrou odladěných konkurentů. Mezi nimi třeba i s momentálním hitem Palworld, který by v té době zřejmě opustil early access.

V jednu chvíli se prý interně operovalo s plánem nabrat na Odyssey stovky vývojářů a pokusit se hru vydat „už“ v roce 2026, ale i to bylo podle nejmenovaných zdrojů Bloombergu prý příliš optimistické. Odyssey tak padla a survival od Blizzardu asi jen tak nebude. Zástupce firmy pro Bloomberg jen suše potvrdil, že někteří z vývojářů Odyssey byli v rámci firmy přeřazeni na jiné projekty, které jsou v rané fázi vývoje.