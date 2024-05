Seriál Fallout zhlédlo v prvních dvou týdnech 65 milionů lidí

1. 5. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Seriálová adaptace ikonické herní série Fallout si nevede vůbec špatně. Nejenže sklidila pozitivní kritické ohlasy a věděli jsme, že se dočká druhé řady ještě předtím, než si ta první vůbec odbyla svou premiéru. Během prvních šestnácti dní, kdy byla k dispozici ke zhlédnutí na streamovací službě Amazon Prime, se na seriál podívalo přes 65 milionů diváků a divaček.

Jak uvádí server Variety, s těmito čísly se Fallout v rámci produkce od Amazonu řadí na druhé místo nejsledovanějších seriálů za předloňským počinem Pán prstenů: Prsteny moci. Magazín zároveň dodává, že Amazon nezveřejňuje divácká kritéria, a tak není jasné, kolik epizod či minut musí diváctvo vůbec odkoukat, aby se do statistiky zhlédnutí započítalo.

Seriál si nejlépe vede u divácké skupiny 18-34, což na jednu stranu není úplně překvapivé, na tu druhou bylo nejmladším členům této kategorie celých devět let, když vyšel Fallout 4, a v době vydání úplně prvního dílu valná většina z nich ani nebyla na světě. Že by tenhle rest chtěla Bethesda aspoň částečně napravit, naznačují i nedávné spekulace, že by se Fallout 5 na základě úspěchu seriálové adaptace mohl nakonec na svět vykutálet dřív než The Elder Scrolls VI.

Streamovací služba Amazon Prime už dříve uvedla, že je pro ni seriál na motivy slavné herní série překvapivým hitem, který k ní přivádí miliony nových fanoušků. Natáčení druhé série je už teď v přípravách, přičemž se uvažuje, že se produkce seriálu přesune z New Yorku do Kalifornie. Seriálový Fallout se každopádně zasloužil i znovuzrození zájmu o své herní předlohy – obří nárůst příjmů hlásí Fallout Shelter, Fallout 4 naproti tomu dostal patch pro současnou generaci konzolí a Fallout 76 otevírá přívalu nových hráčů své brány zdarma.