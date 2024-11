Sám v pustině? V druhé sérii Falloutu si zahraje Macaulay Culkin

8. 11. 2024 14:29 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V druhé sérii seriálu Fallout si podle informací magazínu Deadline od zdroje blízkého produkci zahraje Macaulay Culkin. Hvězda filmové série Sám doma by se měla ujmout větší role šíleného génia a doplnit tak hvězdné obsazení v čele s trojicí Ella Purnell, Walton Goggins a Aaron Moten.

Sám Culkin se ke spekulacím o účasti v postapokalyptickém světě zatím nevyjádřil. Herec, kterého nejvíc proslavila role Kevina McCallistera, si v roce 1994 od hraní dal delší pauzu, v posledních letech se ovšem objevil třeba v seriálech American Horror Story nebo Ve jménu našeho Pána. V něm se objevil právě po boku Gogginse, který ve Falloutu představuje postavu Ghoula.

Druhou sérii natáčí Amazon MGM Studios společně s produkční společností Kilter Films v úzké spolupráci s autory herní předlohy z Bethesdy. První řada zaznamenala na začátku roku kritický i komerční úspěch, kdy získala dvě ceny Emmy a na streamovací službě Amazon Prime ji do října zhlédlo přes 100 milionů diváků a divaček. Popularita seriálové adaptace pak znovu zažehla i zájem o hry - Bethesda dokonce uvažuje o tom, že by Fallout 5 dokončila ještě před The Elder Scrolls VI.

Zatím není jasné, kdy se druhé řady Falloutu dočkáme, podle vyjádření herečky Leslie Uggams, představitelky dozorkyně nad Vaultem 33, by ale první klapka měla padnout každým dnem.