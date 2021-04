S květnovými Games with Gold se stanete diktátorem, Batmanem i vládcem podzemí

27. 4. 2021 10:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Další měsíc se chýlí ke konci, což máme neodmyslitelně spjaté s oznámením čerstvé várky her v předplatných PlayStation Plus a Games with Gold. Sony ještě neprozradila, co si zahrají hráči na PlayStationech v květnu, ale Microsoft svou nabídku pro Xbox odhaluje právě teď.

Přímo od 1. května si můžete přivlastnit dvě hry – Armello (do konce května) a Lego Batman (do půlky května). Armello je takovou zdigitalizovanou fantasy RPG strategickou deskovkou z dob, kdy prolínání stolních her a video her nebylo tak běžné jako v dnešních dnech. Lego Batman je pak další z řady her inspirovaných slavnou stavebnicí a neméně slavným strážcem Gothamu.

Od 16. května si zas vyzkoušíte „práci“ diktátora, respektive El Presidente v budovatelské strategii Tropico 4, která svého času rozšířila sérii o import zboží a pár dalších novinek.

A konečně rovněž od 16. května se stanete pány podzemního komplexu zatuchlých chodeb v realtimové strategii Dungeons 3. Z aktuální dubnové nabídky ještě stihnete ukořistit slovenskou diablovku Vikings: Wolves of Midgard a 2D střílečku Hard Corps: Uprising, které obě zmizí 30. dubna. Na přivlastnění si závodní simulace Truck Racing Championship máte čas do 15. května.