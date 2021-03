Dubnové Games with Gold vám nadělí vikingy i závody tahačů

31. 3. 2021 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nový měsíc je skoro tady, což pro předplatitele Xbox Live Gold znamená, že se mohou těšit na zásobu nových titulů zdarma. Jako obvykle vás čeká čtveřice her z různých generací Xboxu, které jsou díky zpětné kompatibilitě hratelné na současné a minulé generaci herních zařízení od Microsoftu.

Patrně nejzajímavější součástí nabídky je vikinská diablovka od východních bratří s názvem Vikings: Wolves of Midgard. Tu můžete stahovat od zítřka až do konce dubna. Hra z roku 2017 si ve Vaškově recenzi vysloužila solidních 7/10.

Dalším titulem zdarma je veskrze průměrná střílečka z pohledu třetí osoby Dark Void pro Xbox 360. Ta vyšla už v roce 2010 a v dnešní době vám může už těžko něco nabídnout, tedy pokud opravdu výrazně neprahnete po možnosti bojovat na zemi i ve vzduchu. Dark Void lze stahovat od 1. do 15. dubna.

Do třetice tu máme hru se zcela výmluvným názvem Truck Racing Championship pro Xbox One. Závody tahačů z roku 2019 můžete stahovat od 16. dubna do konce měsíce. V těch samých termínech pak bude k dispozici i čtvrtá a finální hra výčtu, 2D střílečka Hard Corps: Uprising pro Xbox 360. Zajímavým detailem může být, že se jedná o příběhový prequel legendární Contry.

A to je vše - předplatitelé služby Xbox Game Pass se nicméně mohou těšit na zítřek ještě z jednoho důvodu. V jejím rámci totiž bude debutovat kooperativní střílečka Outriders.