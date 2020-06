Rytmická řež Metal: Hellsinger je zplozencem Dooma a Necrodancera

11. 6. 2020 13:00 | autor: Patrik Hajda

Jednou z nejlepších složek série Doom je bezesporu soundtrack. Adrenalin nakopávající tóny doprovázející každý váš výstřel dělají z už tak výborné střílečky ještě lepší zážitek. A teď si představte, že to jde vzít ještě o kousíček dál. V Metal: Hellsinger hudba není pouhým doprovodem, ale nástrojem pro rytmické vraždění démonů.

Podobně jako v Crypt of the Necrodancer (a později Cadence of Hyrule) vidíte i v Metal: Hellsinger ukazatel tempa, který vedle vlastní písničky udává doby, kdy je dobré střílet z brokovnice nebo se ohánět mečem. Jedině tak poroste násobitel skóre a jedině tak udržíte písničku v chodu až do konce. Pokud se nenaladíte na její rytmus, tak ji možná vůbec nikdy neuslyšíte celou.

A byla by to škoda! I když nejsem vyloženým příznivcem metalu, soundtrack posledních dvou Doomů bych mohl poslouchat pořád. A hudba z Metal: Hellsinger zní podobně skvěle. Tvůrcům se dokonce podařilo sehnat známé hudebníky jako Matta Heafyho (Trivium), Mikaela Stanna (Dark Tranquillity), Björna Strida (Soilwork) a Alissu White-Gulz (Arch Enemy).

Vaše skóre nebude mít vliv jen na online žebříčky, které u takto laděné hry dávají smysl, ale také na něj bude navázaný systém progrese, o kterém tvůrci ještě nechtějí blíže mluvit, stejně jako o příběhu hry, kterým vás provede hlas Troye Bakera.

Rozhovor IGN s tvůrcem hry Davidem Goldfarbem (ředitel PayDay 2, vedoucí designér Battlefieldu 3 a Battlefiedu Bad Company 2) poskytl alespoň osm minut záběrů z hraní této originální řezničiny, a i když musíme brát v potaz, že jde o raný prototyp, vypadá to velice lákavě.

Metal: Hellsinger vyjde v příštím roce na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One, PlayStationu 5 a Xboxu Series X. Na závěr jedna zajímavost: za hrou stojí studio The Outsiders, které před měsícem oznámilo zrušení svého roky vyvíjeného projektu Darkborn. Tehdy prozradilo, že se soustředí na další projekt, který má být něčím novým, úžasným a tvůrci milovaným. Myslím, že to konečně chápu.