„Ruský BioShock“ Atomic Heart se chlubí ray tracingem

21. 1. 2021 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Skvělé grafiky chystané střílečky z pohledu první osoby Atomic Heart jsme si povšimli už při jejím oznámení téměř před třemi lety. Ruská FPS kombinuje sovětský retrofuturismus s hratelností připomínající BioShock či Prey a nyní se zapomnětlivcům připomíná novým trailerem, kde předvádí své grafické možnosti na grafických kartách od Nvidie s podporou ray tracingu. A vypadá výborně.

V této verzi se historie v SSSR odebrala trochu jiným směrem než v naší realitě. Díky genialitě vědců podřízených režimu se Sovětský svaz dočkal technologické revoluce, vynalezl vlastní internet a významným pomocníkem v udržování totality jsou nejrůznější roboti.

Ve videu máte první možnost prohlédnout si vousatého hlavního hrdinu se zbastlenou zbraní plnou zubatých koleček, jejíž možnosti tvůrci ze studia Mundfish představili už v srpnových záběrech z hraní. Samotný protagonista je pak agentem KGB, který vyšetřuje havárii v utajeném vojenském komplexu 3826.

Jak napovídají dostupné materiály, šlo o havárii biologické povahy. Kde v The Last of Us ovládly maso lidí a zvířat houby, tam v Atomic Heart nastupuje jakási rostlinná infekce. Ale nic, s čím by si neporadila hrdinova brokovnice. Agent navíc disponuje nadpřirozenými schopnostmi, které mu umožní vidět stopy nepřátel či zpomalit čas v bitevní vřavě.

Atomic Heart zatím nemá stanovené datum vydání. Prozatím oznámenými platformami jsou vedle PC i PlayStation 4 a 5 spolu s Xboxem One a Series X|S.