„Východní Bioshock“ Atomic Heart se připomíná soubojem s krvavým blobem

12. 8. 2020 12:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Atomic Heart už jsme mimo sovětského Bioshocku stihli označit taky za hru, která je možná až příliš ambiciózní. Coby fanynka žánru nelineárních her schopných vnuknout vám pocit, že jste plnohodnotnou součástí reaktivního světa (pro tyto hry se vžilo označení „immersive sim“) zůstávám v jeho případě stále opatrně optimistická, i když u ruských her bývá zvykem, že tohle ponoření do světa fikce jde docela snadno rozbít.

Střílečka z pohledu první osoby poprvé představená před dvěma lety o sobě teď znovu dává vědět sedmiminutovým videem se záběry z hraní. V nich se hlavní hrdina potuluje chodbami technického muzea VDNKH a tuto procházku zakončí souboj s Plyushem, který nápadně připomíná hrdinu nedávné hry od Devolveru, Carrion. Rozumějte, tvoří ho především krev a chapadla.

Podle tvůrců jde o organický produkt vládních experimentů. Možná to býval člověk, možná je to v laboratoři vypěstované červené želé, tomu budete muset v Atomic Heart přijít na kloub sami.

Každopádně jde pouze o jednoho z mnoha bossů, které na své cestě futuristickou sovětskou republikou potkáte. Dění hry začíná v momentě, kdy dříve úslužní roboti začnou útočit na lidi a vy, P-3, musíte zjistit, co se stalo a kdo za touto rebelií strojů stojí.

O hudební doprovod střetu s Plyushem se postaral Mick Gordon, skladatel hráčům nejvíc známý díky soundtracku restartovaného Dooma z roku 2016. Gordon se tímto přidává k ruskému produkčnímu týmu.

Atomic Heart vyjde během roku 2021, a to nejen na již oznámené PC. Objeví se i na momentálně dobíhající generaci konzolí (tedy na PS4 a Xboxu One), ale podle studia Mundfish jde primárně o nextgenovou záležitost.

Můžete tak počítat s tím, že si sovětský Bioshock zahrajete i na PlayStationu 5 a Xboxu Series X, kde si užijete nepřítomnosti načítacích obrazovek, a naopak přítomnosti grafických vymožeností včetně ray tracingu.