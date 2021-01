Roztomilý horor Little Nightmares 2 láká konzolisty novým demem

15. 1. 2021 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tři roky staré Little Nightmares se letos v únoru dočkají pokračování a s blížícím se vydáním Little Nightmares 2 se jejich tvůrci podělili o zhruba půlhodinové demo pro PlayStation 4, Switch a Xbox One. V rámci zpětné kompatibility se k němu dostanou i hráči na PlayStationu 5 a Xboxech Series X|S. Jde o tu samou ukázku z úrovně The Wilderness, kterou už si mohli zahrát PC hráči na Steamu v prosinci.

Konzolové demo doprovází také nový trailer, který načrtne nutnost spolupráce mezi hlavní hrdinkou Six a jejím novým kamarádem Monem.

Tarsier Studios pokračování rozkošného hororu představili před dvěma lety na Gamescomu a vyjít mělo už na konci loňského roku, ale podobně jako řadu dalších titulů i noční můrky zastihl odklad. Studio se v prosinci 2019 stalo součástí vydavatelství THQ Nordic, potažmo jeho holdingové skupiny Embracer Group, práva ke značce Little Nightmares nicméně stále vlastní Bandai Namco.

Mimo traileru a dema spustil vydavatel Little Nightmares 2 také možnost digitálních předobjednávek na Switchi. První Little Nightmares teď Bandai Namco do 17. ledna nabízí zdarma na svém webu ve verzi pro Steam výměnou za to, že se přihlásíte k jejich newsletteru. Jsou navíc i jednou z lednových her pro předplatitele Xbox Games With Gold, takže pokud vás demo namlsá, ale jedničku jste ještě nehráli, můžete využít těchto nabídek.

Little Nightmares 2 vycházejí 11. února na PC, PlayStation 4, Switch a Xbox One. Později v letošním roce se mají dočkat updatu pro nové konzole, i před ním si je ale můžete samozřejmě zahrát na PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.