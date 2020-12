Little Nightmares 2 jsou za rohem, a tak vás postraší demem

10. 12. 2020 17:31 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Od vydání lehce hororové plošinovky Little Nightmares od Tarsier Studios brzy uplynou čtyři roky a vývojáři nyní pilně pracují na pokračování. Pokud se vám příběh malé holčičky Six na lodi plné bizarních pasažérů líbil, možná se do světa plného zvrácených výjevů hodláte vrátit. A pokud tomu tak je, máme pro vás dobré zprávy - na Steamu je k dispozici malá ochutnávka toho, co vás čeká.

Bezplatné demo Little Nightmares 2 má jen něco málo přes 3 GB, čemuž ovšem odpovídá i jeho délka, do půl hodinky s ním budete hotovi. Tentokrát místo malé Six dostanete do rukou osud chlapce jménem Mono, který jako nevšední fashion statement používá papírový pytel přes hlavu.

Protože se mi původní Little Nightmares relativně líbily, neváhal jsem a demo otestoval, v přiložené galerii se tak můžete podívat na mnou pořízené obrázky. Nutno podotknout, že co se grafiky a stylizace týče, drželi se Tarsieři v zajeté šabloně a žádná zvláštní vylepšení nebo změny nečekejte. Úvod dema je navíc silně inspirován (ve skutečnosti jej spíš nestydatě vykrádá) legendárním Limbem. Běžíte lesem, ambientní zvuky jsou řádně zesílené, cestou potkáváte různě odporné výjevy a nebohý Mono může zemřít řadou brutálních způsobů.

Po čase se dostanete do interiéru a k ruce dostanete malou pomocnici, která naznačuje, že by mohlo v plné hře dojít i na kooperativní hraní. Hádanky i platforming jsou ovšem velmi triviální a stejně jako v prvním díle sázejí autoři především na atmosféru a budování napětí.

Když se na scéně objeví první bizarní protivník, čeká vás zběsilý úprk a následná stealthová pasáž. Demo ale bohužel v nejlepším končí. Jako malá sympatická jednohubka funguje relativně slušně, ukazuje ale, že Little Nightmares 2 půjdou cestou, jíž vyšlapal první díl a závratné změny a inovativní hratelnost čekat nelze.

Termín vydání je stanoven na 11. února příštího roku, kdy hra vyjde na PC, Switch a současnou i minulou generaci PlayStationu a Xboxu.