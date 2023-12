Rozšíření Elden Ring: Shadow of the Erdtree by mohlo vyjít už v únoru

19. 12. 2023 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio FromSoftware letos v únoru, rok od vydání původní hry, potvrdilo, že pro Elden Ring chystá datadisk Shadow of the Erdtree. Od té doby je o něm ticho po pěšině – nepřipomněl se ani na vyhlášení cen The Game Awards, v listopadu padla jen krátká zmínka v rámci finanční zprávy mateřské společnosti Kadokawa, podle které vývoj probíhá hladce a podle plánu.

Nezbývá tedy, než se chytat neoficiálních stébel a jedním z nich by mohla být spolupráce mezi vydavatelstvím Bandai Namco a výrobcem periferií Thrustmasterem. Chystanou limitovanou edici ovladačů s tematikou Elden Ringu minulý týden, zřejmě předčasně a omylem, zveřejnil e-shop Datablitz (archivovaná verze stránky zde).

To by samo o sobě nebylo až tak zajímavé, kdyby doprovodné materiály nezmínily, že by první várka ovladačů měla dorazit v únoru 2024 „společně s novým rozšířením Shadow of the Erdtree“. Může se to zdát vrcholně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že Bandai Namco zatím datadisk pro Elden Ring, který by měl vyjít za dva měsíce, nijak nepromuje.

Na druhou stranu podobně nenápadně ho i oznámil, takže by taktika mrtvého brouka byla v určitém smyslu v souladu s předchozím postupem. Kupříkladu DLC The Old Hunters pro Bloodborne oznámil FromSoftware v září 2015, aby vyšlo tentýž rok v listopadu, a Ashes of Ariandel pro Dark Souls III taktéž vyšly s dvouměsíčním rozestupem, takže na překvapivý vánoční dárek v podobě traileru tady prostor rozhodně ještě je!

Z propagačních materiálů Thrustmasteru vyplývá ještě jedna zajímavá informace – Shadow of the Erdtree dost možná nebude jediným rozšířením pro Elden Ring. Dvojice ovladačů s motivy Malenie a Ranni má dorazit až v roce 2025 s poznámkou o doprovodu dalšího nového datadisku, případně potenciální kompletní edice hry.

Samozřejmě dokud na toto téma nepromluví FromSoftware nebo Bandai Namco, není nic oficiální. Únorové vydání datadisku Shadow of the Erdtree by ale bylo krásným dárkem k druhým narozeninám Elden Ringu, takže nezbývá než doufat.