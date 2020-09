Rise of the Triad dostane v příštím roce remaster na PC i konzole

7. 9. 2020 10:08 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud se náhodou bojíte, že váš oblíbený žánr jednou umře na úbytě, můžete zůstat v klidu. Herní průmysl se točí v kruzích a jen tak něco odejít nenechá. Vrátily se skákačky, vrátila se klasická RPG a totéž platí i pro staromilské střílečky, které prožívají svou renesanci a objevují se na našich obrazovkách včetně retro grafického kabátku.

Kromě nových značek, jako je Ion Fury, se tvůrci snaží připomínat i staré známé. Tentokrát vyšla řada na Rise of the Triad. Akce z roku 1995, která měla původně být pokračováním Wolfensteina 3D, se už v roce 2013 dočkala remaku. Ani v relativně moderním grafickém kabátku, jenž zajistil Unreal Engine 3. generace, se týmu Interceptor Entertainment pod křídly legendárních Apogee nepodařilo vykřesat víc než šedivě průměrný zážitek.

Včera se ovšem během digitálního eventu Realms Deep přihlásili o slovo matadoři z 3D Realms, kteří oznámili plán na remaster původní hry. Ten by měl vyjít v příštím roce, a to na PC a aktuální generaci konzolí včetně Switche.

Bohužel jsme se zatím nedočkali žádného traileru ani záběrů z hraní kromě krátkého videa, kde můžete vidět, jak hru hraje jeden ze členů týmu právě na hybridní konzoli od Nintenda. Remaster má vznikat spojením sil 3D Realms, Destructive Creations a Apogee.

Design původní Rise of the Triad má na svědomí Tom Hall, jeden z klíčových členů id Software v jeho raných letech, který v roce 1993 po neshodách s Johnem Carmackem odešel do Apogee a pracoval kromě Rise of the Triad i na Terminal Velocity nebo sérii Duke Nukem. Později s Johnem Romerem založil studio Ion Storm, kde vytvořil kultovní Anachronox a spolu s Warrenem Spectorem a jeho Deus Ex napravil pověst firmy, která vydala Romerův legendární propadák Daikatana.