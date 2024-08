Remaster Braid se prodával mizerně. Autor uvažuje o konci studia

1. 8. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Logická plošinovka Braid patřila ve své době k vůbec prvním nezávislým miláčkům. Od vydání na Xboxu 360 za pár dní uplyne dlouhých šestnáct let, což jejího autora Jonathana Blowa už před několika lety přimělo k převratné myšlence, že by se Braid mohl vrátit v remasterované verzi, která měla původně vyjít už v roce 2021, nakonec jsme se jí ale dočkali až letos v květnu. A velkou díru do světa na rozdíl od originálu neudělala.

„Jestli se Braid, Anniversary Edition prodává dobře? Ne, prodává se příšerně,“ prohlásil Blow měsíc po vydání na streamu na Twitchi, odkud pochází klip zveřejněný na youtubovém kanále Blow Fan. K znovunalezení věhlasu nepomohla remasteru ani vylepšená grafika a zvukové efekty, ani nové úrovně a víc než 15 hodin autorského komentáře.

„Samozřejmě záleží, jaké jsou vaše standardy. Když to porovnáte s nostalgickými záležitostmi, jako je třeba hra od Jeffa Mintera na Steamu nebo Atari 50, tak se prodává mnohem líp. Ale pořád se prodává na psí h*vno, pokud máme mluvit o částkách, které firma potřebuje k přežití,“ nevyhnul se Blow při hodnocení finanční situace peprnějšímu označení.

„Řekněme, že budoucnost je poněkud nejistá,“ dodal šéf studia Thekla, které před výroční edicí Braid naposledy vydalo vlastní titul v roce 2016 – další logický klenot, The Witness.

Na konci července Blow zmínil, že mimo Steam se hra neprodává prakticky vůbec, a i na této digitální platformě má Braid, Anniversary Edition jen nějakých 650 hráčských hodnocení a nikdy ho nehrálo víc než 284 lidí naráz, což rozhodně nejsou vysoká čísla.

Hra je sice dostupná také na konzolích a na Netflixu, tam je ale dle Blowa situace ještě horší. Slabé prodeje remasteru ho přiměly k úvahám o mizerné situaci v rámci celého herního průmyslu. Na otázku, jestli studio momentálně nabírá nové zaměstnance, pak už jen opáčil, že si nemůže dovolit nikomu dalšímu platit, protože prodeje hry jsou opravdu mizerné.