PS VR2 bude podporovat hraní na počítačích

22. 2. 2024 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Brýle pro virtuální realitu PS VR2 od Sony jsou s námi již jeden rok a nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že žádnou revoluci nezpůsobily. Je to skvělý kus hardwaru, viz Pavlova recenze, ale že by na ně vycházely takové hry, které by vám zařízení prodaly, se říct nedá. To by se ale mohlo brzy změnit.

Gillen McAllister, manažer pro komunikaci ohledně obsahu od Sony, totiž na blogu PlayStationu oznámil následující: „S potěšením vám oznamujeme, že v současné době testujeme možnost přístupu uživatelů PS VR2 k dalším hrám na počítači, abychom kromě titulů určených pro PS VR2 dostupných prostřednictvím konzole PS5 nabídli ještě větší rozmanitost her.“

Vzhledem k posledním letům, kdy Sony postupně vydává své exkluzivní hry na počítačích s docela nemalým úspěchem, to není až tak překvapivé. Pro majitele PS VR2 je to ale definitivně dobrá zpráva, protože i když se společnost na blogu chlubí tím, že brýle vyšly spolu se čtyřmi desítkami her a dalších jsme se dočkali v průběhu roku, tak to zkrátka není dost. Obzvlášť dost těch opravdu skvělých a vysokorozpočtových.

Na pořádné detaily si ještě musíme počkat, ale už jen představa, že bychom si s tímto zařízením mohli zahrát jednu z nejlepších her pro virtuální realitu, tedy Half-Life: Alyx, a samozřejmě spoustu dalších, je tedy pořádně lákavá.

Blogový příspěvek prozrazuje, že v Sony doufají ještě v letošní spuštění počítačové podpory pro PS VR2, tak doufejme, že se to někde nezadrhne. Ale aby to nebylo jen o nové přístupnosti, tak se článek zaměřil i na několik chystaných her, které si zahrajete ve virtuální realitě na PlayStationu 5.

Už teď si můžete zahrát akční adventuru The Wizards – Dark Times: Brotherhood, která z vás udělá čaroděje ohánějícího se kouzly, jež vyvoláváte gesty. Můžete hrát sami nebo v kooperaci až tří hráčů.

Rovněž dnes vyšel update pro akci Arizona Sunshine 2 s pejskem coby vaším parťákem, zatímco každý další z následujících tří měsíců přinese novou mapu. Následovat bude 12. března relaxační budovatelská hra Little Cities: Bigger!, která v sobě snoubí původní hru s 18 měsíci dodatečného obsahu.

Až 27. června přijde na řadu hra Wanderer: The Fragments of Fate. Střílečka s logickými puzzly odehrávající se nejen za druhé světové války, jelikož je jejím stěžejním prvkem cestování časem, díky kterému získáte v tomto konfliktu nespornou výhodu.

Poslední dvě hry mají obšírné datum vydání někdy v roce 2024. Jmenovitě jde o Zombie Army VR, tedy akci se zombíky pro virtuální realitu vycházející ze zajeté série Zombie Army. Tu si můžete dát v kooperaci dvou hráčů. Soul Covenant je zase hra zaměřená primárně na souboje zblízka, kterou její tvůrci popisují jako příběhové akční JRPG.