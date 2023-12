Do lovu přátel v Among Us už se můžete pustit i na PS VR2

5. 12. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Verze společenské hry Among Us pro virtuální realitu vyšla poprvé loni v listopadu pro Steam plus headsety Quest a Rift. S více než ročním odstupem se teď dostává i na letošní novinku – PlayStation VR2. Hrát přitom můžete i s uživateli ostatních platforem s virtuální realitou, což zvyšuje šanci, že dáte dohromady pořádně velký tým. Do spolupráce i zrazování se můžete pustit ve čtyřech až deseti lidech.

Among Us VR jinak nabízí velmi podobnou hratelnost jako původní megahit: Údržbu vesmírné lodi, sabotáže, bodání kudel do zad i mítinky, kde se všichni vzájemně obviňují z vražd kolegů a ideálně by měli odhalit podvodníka, který se za dalšího z údržbářů jen vydává, a poslat ho hezky do Slunce. Ale pozor, ani ve virtuální realitě vás po smrti nikdo neuslyší křičet.