První velký patch pro Baldur's Gate III přinese přes 1000 změn a oprav

17. 8. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Člověk by nejspíš musel žít někde v lesní chaloupce, živit se vlastní vypěstovanou mrkví a zcela ignorovat civilizaci, aby si mohl nějakým způsobem nevšimnout, že se RPG Baldur's Gate III od studia Larian jednak „vcelku“ povedlo a jednak se i docela hraje: Na Steamu se může pochlubit letošním druhým nejsilnějším startem a během prvního víkendu si pro sebe ukouslo dokonce celých 30 % veškerého stráveného herního času na celé distribuční platformě, o což se postaralo 814 tisíc současně hrajících lidí, díky čemuž se titul zařadil mezi 10 nejhranějších her v historii platformy.

Baldur's Gate III je pořádný macek a není potřeba předstírat, že se zcela vyhnul technickým nedodělkům. Vývojáři je průběžně opravují, vydali již tři menší sady oprav (které ale dohromady řeší už přes 600 různých položek), chystá se čtvrtá a také velké patche.

Co přijde, naznačil na Twitteru zakladatel a šéf Larianu Swen Vincke: „Všichni máme radost z vaší zpětné vazby. Je to pro nás velká odměna. Momentálně se soustředíme na opravování nedostatků, které nám hlásíte, ale zároveň také nasloucháme návrhům, co přidat. Současný plán: Nejdřív hotfix 4, pak první velký patch (víc než 1000 úprav a oprav) a pak druhý velký patch. V posledním jmenovaném už přidáme i některé věci, o které jste si říkali,“ napsal.

Co přesně se tvůrci chystají přidávat, sice zatím neupřesnil, ale mohlo by mimo jiné jít třeba o možnost upravit vzhled postavy i během hraní, kterou už na Twitteru de facto potvrdil Michael Douse.

Pořadí úprav dává smysl, protože trable ohledně hotfixu 4 je potřeba vyřešit co nejrychleji – tvůrci ho totiž již vypustili do světa, ale spolu s ním proklouzla i chyba, kvůli které začala hra padat, a vývojáři ho museli zase stáhnout z oběhu. Jenže pokud se vám podařilo hotfix nainstalovat během chvíle, co byl k dispozici, a uložit hru, nejde ji momentálně načíst. Musíte počkat, než autoři dodají opravenou verzi hotfixu. Což není úplně příjemná situace.

Baldur's Gate III se krom toho chystá i na PlayStation 5 a ohledně konzolové verze včera také dorazily nové informace: Hráči, kteří si pořídili deluxe edici, budou moci začít stahovat hru 31. srpna, brány samotného dobrodružství se pro ně pak otevřou 2. září v 18:00. Majitelům standardní verze bude stahování k dispozici od 4. září a začít hrát budou moci 6. září.