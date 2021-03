První dvě hry ze série Life is Strange dostanou na podzim remaster

19. 3. 2021 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V rámci prvního Square Enix Presents vydavatelství oznámilo kromě nového dílu Life is Strange: True Colors také remastery prvních dvou her – Life is Strange a jeho prequelu Life is Strange: Before the Storm. Na PC, Xboxu One, PS4 a Stadii si je letos na podzim budete moct pořídit buď samostatně, ve dvojici v rámci kolekce, anebo coby součást nejdražší, ultimátní edice True Colors.

Těšit se můžete na detailnější textury, ať už se to týká prostředí, nebo postav, a vylepšené animace včetně mimiky postav za použití technologie snímání pohybů reálných herců. Určité modernizace dozná i samotný engine a ke zkrášlení epizodických příběhových adventur přispěje také nový způsob nasvícení scén.

zdroj: Square Enix zdroj: Square Enix

Původní Life is Strange od studia Dontnod Entertainment vyšlo v roce 2015. Vypráví napínavý a emotivní příběh náctileté hrdinky Max, která během vypjaté situace zjistí, že má schopnost vracet čas.

Pokračování Before the Storm od Deck Nine se odehrává ještě před událostmi prvního dílu a věnuje se Maxině kamarádce Chloe, která sice nedisponuje nadpřirozenými schopnostmi, ale napínavosti mu to nijak neubírá.

V rámci ultimátní edice čerstvě oznámeného Life is Strange: True Colors vyjdou oba remastery 10. září 2021, samostatně je pak Square Enix vydá někdy během podzimu.