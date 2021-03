Představuje se Life is Strange: True Colors. Nebude epizodické, sérii převzalo jiné studio

18. 3. 2021 19:18 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příští hra ze série příběhových adventur Life is Strange dorazí už letos, 10. září 2021. Vystupovat v ní bude nová hrdinka s novými schopnostmi a na rozdíl od předchozích iterací nebude epizodická. Celého příběhu se tak tentokrát dočkáte naráz.

Vývoje se místo Dontnod ujalo studio Deck Nine Games, autoři Life is Strange: Before the Storm, který Life is Strange: True Colors představili během prvního streamu Square Enix Presents. Hlavní hrdinkou nové hry je Alex Chen, asijská Američanka, která se stěhuje do fiktivního městečka Haven Springs v Coloradu, aby se smířila se svým bratrem.

Alex neovládá čas, nýbrž emoce. Díky své extrémní empatie umí vycítit, co cítí ostatní, a zároveň s jejich emocemi manipulovat. City a nálady ostatních vnímá coby barevné aury. Díky své schopnosti zjistí, že její bratr zřejmě zemřel při tragické nehodě, ale zároveň cítí, že okolí o okolnostech smrti nezná celou pravdu.

Dívka se setká s mnohými obyvateli městečka, z nichž někteří budou hráčům série zřejmě povědomí – jednou ze známých tváří je Steph, která se objevila právě v Before the Storm.

Důležitou součástí Life is Strange je samozřejmě také soundtrack, který se i nadále ponese na vlnách soudobé nezávislé muziky, mezi interprety se objeví třeba Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin či Novo Amor. Dabérkou Alex je herečka Erika Mori, jejím pěveckým hlasem je pak hudebnice mxmtoon.

Life is Strange: True Colors vychází na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S a na Google Stadia 10. září v trojici různých edic. Deluxe verze bude obsahovat speciální kapitolu s názvem Wavelenghts, ultimátní edice pak obsáhne ještě remasterované verze prvního Life is Strange a Before the Storm, které půjde pořídit také samostatně.